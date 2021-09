Atlético : João Félix connaît enfin sa sanction

Contre l'Athletic ce samedi (0-0), João Félix a dégoupillé en fin de match. L'attaquant portugais de 21 ans a été expulsé après s'être énervé envers l'arbitre Gil Manzano. Alors qu'il pouvait prendre jusqu'à douze matches de suspension, il s'en sort relativement bien comme le rapporte AS.

Ainsi, João Félix a pris deux matches de suspension suite à son carton rouge. Un match de suspension pour le second carton jaune qu'il a reçu et l'autre pour avoir frappé dans le ballon envers les tribunes quand il a été expulsé. Il manquera donc le match d'aujourd'hui contre Getafe et celui de samedi contre le Deportivo Alavés.