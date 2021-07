Angleterre : Jack Grealish répond aux critiques

Hier soir, l'Angleterre a échoué face à l'Italie en finale de l'Euro 2020. La séance de tirs aux but a été marquée par les ratés de Marcus Rashford, Jadon Sanchos, tous deux entrés lors des prolongations, et Bukayo Saka. Trois jeunes éléments qui ont pris leurs responsabilités malgré l'enjeu colossal. Ce qui n'est pas le cas d'autres joueurs, pointés du doigt par de nombreuses personnalités du ballon rond, dont Roy Keane ou José Mourinho.

La suite après cette publicité

Raheem Sterling ou encore Jack Grealish sont accusés.Et le joueur d'Aston Villa est sorti du silence sur les réseaux sociaux pour mettre les choses au point. «J'ai que je voulais en prendre un !!!! Le coach a pris tellement de bonnes décisions durant le tournoi et il l'a encore fait ce soir. Mais je ne laisserai pas les gens dire que je ne voulais pas prendre un péno alors que j'ai dit que je le ferai».

I said I wanted to take one!!!!

The gaffer has made so many right decisions through this tournament and he did tonight! But I won’t have people say that I didn’t want to take a peno when I said I will… https://t.co/3mBpKyMoUV