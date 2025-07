Real Madrid : les confidences de Davide Ancelotti sur son rôle d’adjoint

Débarqué en tant qu’adjoint de son père, Carlo Ancelotti, à l’été 2021, Davide aura eu un rôle majeur dans le second mandat de l’Italien sur le banc de touche de la Maison blanche. N’hésitant pas à donner de la voix pour motiver les troupes ou distiller des conseils au cours des rencontres, il a même eu une certaine influence sur des choix stratégiques, comme sa décision de retarder l’entrée de Joselu contre le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions 2023-2024, qui avait vu l’avant-centre inscrire un doublé en toute fin de match. Toujours aux côtés de son père, cette fois-ci avec la sélection brésilienne, celui qui est loin d’être seulement le fils d’une star s’est confié à Marca.

Au cours de l’entretien, Davide a forcément été questionné sur la relation professionnelle qu’il a avec son père. Et l’intéressé a confié qu’il exprimait toujours ses avis, et que ceux-ci étaient presque systématiquement opposés aux choix de Carlo : « 100 % en désaccord. C’est-à-dire que, sûrement, il y a eu plus de fois où nous n’étions pas d’accord. Je pense que c’est ce qu’on attend de moi en tant qu’adjoint, et c’est aussi ce dont il a besoin. Disons que cela a été la caractéristique principale, non seulement chez moi, mais chez tous ses assistants, car c’est un entraîneur très expérimenté, avec beaucoup de certitudes, et il a besoin d’un environnement stimulant. Moi, qui commence ma carrière à 35 ans, j’ai sûrement bien plus de doutes que lui, et j’ai besoin d’un entourage qui me conseille davantage, qui m’apporte plus de certitudes. Lui, au contraire, a besoin de gens qui ne soient pas toujours d’accord avec lui. Cela dit, toujours dans le respect, en gardant à l’esprit que la décision finale a toujours été — et sera toujours — la sienne. » Un tandem qui aura fort bien fonctionné durant quatre années, et qui n’a désormais qu’un seul objectif : faire des étincelles lors de la Coupe du Monde 2026.