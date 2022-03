Guerre en Ukraine : Anatolyi Tymoschuck lourdement sanctionné pour son silence

L’ancien capitaine de la sélection ukrainienne Anatoliy Tymoschuck a été lourdement sanctionné par sa fédération pour son silence concernant la guerre entre l’Ukraine et la Russie. L’ancien joueur du Bayern Munich qui est aujourd’hui coach adjoint du Zenit Saint-Petersbourg s’est vu retirer vendredi « sa licence d’entraîneur de niveau Pro, ses titres honorifiques et ses trophées gagnés sur le sol ukrainien » lui qui était triple vainqueur de la coupe et du championnat ukrainien avec le Shakhtar Donetsk.

La suite après cette publicité

L’ancien joueur de 42 ans, capitaine emblématique de la sélection ukrainienne, a aussi été retiré du « registre officiel des joueurs des équipes nationales de l’Association ukrainienne de football », il ne pourra plus jamais « participer à des activités de football » en Ukraine. Un choix fort de la fédération ukrainienne qui a également critiqué le choix de l’ancien milieu de terrain devenu aujourd’hui un paria de continuer à « coopérer avec le club de l’agresseur».