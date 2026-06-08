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Jean-Philippe Mateta pourrait changer de club juste avant la Coupe du Monde !

Après une belle saison à Crystal Palace, l’attaquant tricolore pourrait quitter Londres pour rejoindre un gros club européen dans les prochains jours.

Par Max Franco Sanchez
2 min.
Jean-Philippe Mateta @Maxppp

Drôle de saison pour Jean-Philippe Mateta. Cet hiver, il était à deux doigts de rejoindre l’AC Milan. Un départ dans un gros club européen, qui pouvait notamment lui permettre d’avoir plus d’options en vue de la Coupe du Monde. Mais l’opération a capoté à cause de sa visite médicale et de ses pépins au genou. Une situation difficile, et le principal concerné était d’ailleurs abattu.

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Mais les souffrances du temps présent ne sont point comparables à la gloire à venir, et Mateta en est le meilleur exemple. Si l’hiver a été rude pour lui, il a terminé la saison sur une excellente note, remportant la Conference League avec Crystal Palace. Le buteur tricolore a d’ailleurs marqué le but de la victoire dans cette finale face au Rayo Vallecano, et il a fait trembler les filets à 12 reprises en championnat cette saison. Il a aussi été retenu par Didier Deschamps pour le Mondial et sera donc bien de la partie en terres américaines cet été.

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Un avenir en Italie ?

Et comme l’indique la presse italienne, il pourrait même changer de club rapidement et rejoindre… l’AC Milan. Les Lombards sont revenus à la charge pour le joueur de 28 ans, qui est sous contrat jusqu’en 2027 à Londres. Tuttosport indique même qu’il pourrait arriver avec son entraîneur, Oliver Glasner. Les Milanais ont pu constater que Mateta est totalement remis de ses problèmes au genou, et il sera logiquement moins cher que les 35 millions d’euros évoqués l’hiver dernier, son contrat expirant désormais dans un an seulement.

Un dossier qui pourrait se conclure assez vite, puisque d’après Il Tirreno, c’est très bien avancé pour Glasner à Milan. Mateta suivrait. L’AC Milan souhaite mener à bien une véritable révolution dans son effectif et Mateta pourrait devenir un des fers de lance de ce nouveau projet milanais. Affaire à suivre…

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