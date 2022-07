Inter Milan : le mea culpa de Romelu Lukaku

Prêté à l'Inter Milan par Chelsea pour la saison 2022-2023, Romelu Lukaku a pris la parole à l'occasion de la présentation du nouveau maillot des Nerazzurri. « C'est mon plus grand défi sportif, j'ai eu tort de m'en aller. c'est juste de revenir et je suis content de porter à nouveau ce maillot. On a envie de gagner à nouveau » a-t-il déclaré.

Pour rappel, après avoir été sacré champion d'Italie en 2021, l'international belge (102 sélections) avait fait son retour chez les Blues contre un chèque de 113 millions d'euros. Mais après une saison aux airs d'échec (8 buts en 26 matchs disputés), le buteur de 29 ans a retrouvé la Lombardie, club dans lequel il avait brillé il y a deux saisons de cela.