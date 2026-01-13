Monaco a bouclé l’arrivée de Wout Faes

L’urgence était totale sur le Rocher. Après la terrible blessure de Mohammed Salisu (rupture des ligaments croisés) et les pépins physiques de Lukas Hradecký et Christian Mawissa, la direction monégasque ne pouvait pas rester les bras croisés. Actuel 9e de Ligue 1, Monaco a besoin de solidité pour remonter la pente. C’est désormais chose faite. Selon nos informations, Thiago Scuro a bouclé l’arrivée de Wout Faes (27 ans). Le défenseur central de Leicester, qui était en discussion ces dernières heures avec l’ASM comme nous vous l’avions révélé, débarque sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison comme évoqué également par Nice Matin.

L’ancien Rémois, qui connaît parfaitement la Ligue 1, apportera son expérience et son agressivité à l’arrière-garde asémiste. Titulaire régulier en Championship avec les Foxes (854 minutes cette saison), l’international belge, qui n’a plus disputé le moindre match depuis le 29 novembre dernier, est attendu rapidement en Principauté pour intégrer le groupe. De son côté, Sébastien Pocognoli espère qu’il pourra être aligné dès le prochain match de Ligue 1 face à Lorient vendredi soir.