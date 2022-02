PSG - Stade Rennais : les compositions probables

La suite après cette publicité

Une dernière répétition capitale et une affiche plus que prometteuse. En ouverture de la 24ème journée du championnat de France, le PSG, solide leader de Ligue 1, reçoit ainsi le Stade Rennais, quatrième et à cinq longueurs de la troisième place actuellement occupée par l'OGC Nice. Une rencontre à enjeux pour les deux formations qui auront l'occasion d'enchaîner après leurs succès glanés lors de la précédente journée. Vainqueur du match aller le 3 octobre dernier (2-0), les Rennais auront malgré tout fort à faire, eux qui restent sur un succès contre Brest (2-0) après avoir chuté à Clermont (1-2) et qui sortent d'une dynamique plus négative avec 5 défaites sur les 8 derniers matches.

De son côté, le club de la capitale, qui a encaissé sa seule défaite de la saison (en championnat) face aux Rouge et Noir, aura soif de revanche, qui plus est à quelques heures de croiser le fer avec les Merengues au Parc des Princes dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Une dernière sortie aux allures d'ultimes réglages pour préparer au mieux ce choc et permettre, dans le même temps, aux Parisiens d'asseoir leur domination au niveau national, eux qui sortent d'une large victoire face au LOSC (5-1) après avoir étrillé Reims (4-0) et logiquement battu Brest (2-0).

Amoindri, le PSG doit faire le plein de confiance !

Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devra cependant composer sans plusieurs cadres car à quelques jours du choc face au Real Madrid, l’infirmerie est bien remplie : Neymar, Ramos et Herrera sont ainsi blessés et forfaits face à Rennes. S’ajoutent également l’absence de Danilo, suspendu, ou encore celles de Gueye et Diallo, à peine rentrés de la CAN. Enfin, Michut et Letellier ont quant à eux été testés positifs au Covid-19. Dès lors, l'Argentin devrait aligner un 4-3-3 avec Navas dans les buts. Devant lui, Bernat, Kehrer, Marquinhos et Hakimi sont pressentis pour former le quatuor défensif. Au milieu, Verratti pourrait être accompagné par Dina Ebimbe et Wijnaldum, revenu de blessure. Enfin, sur le front de l'attaque, Draxler tiendrait la corde pour épauler Messi et Mbappé.

De son côté, Bruno Genesio doit lui aussi adapter sa composition en raison de plusieurs forfaits. Privé de Tait, Doku, Gélin et Salin, alors que Gomis est de retour de la CAN mais ne devrait pas pouvoir tenir sa place dans les buts rennais, le technicien du club breton devrait lui aussi opter pour un 4-3-3. Pour protéger Alemdar, présent dans les cages rennaises, Traoré, Omari, Aguerd et Meling sont annoncés titulaires en défense. Dans l'entrejeu, c'est Martin qui devrait débuter au poste de sentinelle juste devant Majer et Santamaria. Enfin, Laborde sera quant à lui soutenu par Bourigeaud et Terrier pour tenter de percer la muraille défensive des Parisiens.

