Le classement des top buteurs européens

Comme à chaque début de semaine, nous vous dévoilons le classement des meilleurs buteurs européens sous la forme d'un top 10 avec des mentions honorables. Les règles sont simples, seuls les buts inscrits en championnat sont comptabilisés. Les joueurs sont départagés en cas d'égalité par le nombre de matches joués et ensuite par le nombre de minutes disputées. Les 12 premiers championnats au classement UEFA sont ainsi concernés, à savoir l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France, le Portugal, la Russie, la Belgique, l'Ukraine, les Pays-Bas, la Turquie et l'Autriche. Et pour ce 25e bilan de la saison, c'est encore et toujours la même rengaine puisque Robert Lewandowski est en tête avec 35 buts en 25 matches. Blessé, l'attaquant polonais n'a pas participé à la victoire du Bayern contre Wolfsbourg (3-2) et poursuit sa récupération.

Juste derrière lui, Paul Onuachu suit avec 29 buts en 33 matches. Le buteur nigérian de Genk réduit l'écart et réalise une saison pleine en Jupiler Pro League. Malgré la défaite des siens contre Antwerp samedi dernier, il a marqué deux nouveaux buts, dont un penalty afin de se rapprocher de la fameuse barre des 30 buts. Le podium est complété par Cristiano Ronaldo. Absent ce dimanche contre l'Atalanta, il n'a pas participé à la nouvelle défaite de la Juventus (1-0). Cela ne fait pas oublier l'incroyable bilan du Portugais puisqu'à 36 ans, il compte pas moins de 25 buts en 27 matches de Serie A.

Erling Braut Håland voit double, Kylian Mbappé aussi

Georgios Giakoumakis suit à la quatrième place. L'attaquant grec n'a rien pu faire hier contre le PSV Eindhoven. Battu 2-0 avec le VVV Venlo, il est de nouveau resté muet, et ce pour la troisième fois de rang. Il compte cependant 24 buts en 27 matches d'Eredivisie. Patson Daka arrive au cinquième rang. Vainqueur de LASK hier (2-0) avec le Red Bull Salzbourg, il n'a pas su marquer, mais reste doté d'un incroyable bilan de 23 buts en 21 matches. L'attaquant zambien devance d'une courte tête son ancien partenaire de club Erling Braut Håland. Le Norvégien a vu double ce dimanche contre le Werder Brême lors d'une victoire 4-1. De nouveau efficace après une petite disette de sept rencontres, le voici reparti à vive allure avec 23 buts en 24 matches. Un joueur de Bundesliga peut en cacher un autre puisque André Silva s'empare de la septième place. Malgré ses 23 buts en 27 matches, il a vécu un samedi compliqué lors de la défaite 4-0 contre le Borussia Mönchengladbach.

Destin bien différent pour Kylian Mbappé. Le natif de Bondy a fait parler la poudre avec deux buts lors de la victoire contre Saint-Étienne (3-2). Le voici doté de 23 buts en 28 matches de Ligue 1 et il effectue un rapproché au classement. Derrière pour quelques minutes de jeu supplémentaires, Lionel Messi a lui aussi marqué un doublé lors de la finale de la Copa del Rey contre Bilbao (4-0). Des buts qui ne sont pas comptabilisés dans ce classement, mais qui entretiennent la bonne dynamique de l'Argentin. Enfin Romelu Lukaku est dixième avec ses 21 buts en 30 matches. Il devance Harry Kane (Tottenham) pour quelques minutes tandis que le Français Thomas Henry (Louvain) comptabilise aussi 21 réalisations. Gianni Bruno (Zulte Waregem) suit avec 20 buts. Mohamed Salah (Liverpool), Gerard Moreno (Villarreal), Karim Benzema (Real Madrid), Aaron Boupendza (Hatayspor), Wout Weghorst (Wolfsbourg) et Luis Suarez (Atlético de Madrid) peuvent se targuer de leurs 19 réalisations. Enfin, Memphis Depay (Olympique Lyonnais) et Luis Muriel (Atalanta) comptent 18 buts.

Le classement des top buteurs européens le 19 avril 2021

1) Robert Lewandowski (32 ans/Pologne/Bayern Munich) - 35 buts en 25 matches (2103 minutes)

2) Paul Onuachu (26 ans/Nigéria/Genk) - 29 buts en 33 matches (2589 minutes)

3) Cristiano Ronaldo (36 ans/Portugal/Juventus) - 25 buts en 27 matches (2283 minutes)

4) Georgios Giakoumakis (26 ans/Grèce/VVV Venlo) - 24 buts en 27 matches (2352 minutes)

5) Patson Daka (22 ans/Zambie/Red Bull Salzbourg) - 23 buts en 21 matches (1530 minutes)

6) Erling Braut Håland (20 ans/Norvège/Borussia Dortmund) - 23 buts en 24 matches (2050 minutes)

7) André Silva (25 ans/Portugal/Eintracht Francfort) - 23 buts en 27 matches (2323 minutes)

8) Kylian Mbappé (22 ans/France/Paris Saint-Germain) - 23 buts en 28 matches (2133 minutes)

9) Lionel Messi (33 ans/Argentine/FC Barcelone) - 23 buts en 28 matches (2392 minutes)

10) Romelu Lukaku (27 ans/Belgique/Inter Milan) - 21 buts en 30 matches (2405 minutes)