Si les supporters des Bleus devront désormais attendre le mois de mars pour voir les troupes de Zinédine Zidane à l’œuvre - à l’occasion des quarts de Ligue des Nations - ils avaient tout de même une belle affiche au programme ce soir. Effectivement, les Espoirs défiaient l’Angleterre, eux qui avaient perdu leur premier match de la trêve face à l’Italie. Un match qui vise à préparer l’Euro qui se tiendra l’été prochain, et Gérald Baticle faisait donc un peu tourner, afin de continuer sa revue d’effectif. Parmi les "classiques", on avait Jaydee Canvot, Nathan Zézé, Dayann Méthalie, Steve Ngoura ou Ethan Mbappé. En face, quelques visages bien connus également, comme Max Dowman ou Ethan Nwaneri, l’ancien de l’OM, qui auront d’ailleurs fait très mal. Au final, les Anglais se sont imposés 3-2 au terme d’un match passionnant.

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Et ça commençait d’ailleurs bien mal pour les jeunes tricolores, puisqu’à la cinquième minute seulement, Mikey Moore faisait déjà trembler les filets. Côté gauche, Nwaneri trouvait le joueur de Cologne, qui battait Patouillet d’une belle frappe croisée (1-0). Un coup dur pour les Bleuets, qui peinaient à réagir, dans un match largement dominé par l’équipe locale, qui alternait les séquences de possession et les transitions rapides. Décidément en jambes ce soir, Nwaneri s’offrait rapidement une deuxième passe décisive. Cette fois, l’ancien Marseillais mettait un superbe ballon piqué au deuxième poteau. Divin Mubama surprenait tout le monde et, délaissé par les défenseurs, plaçait une tête parfaite pour faire le break (2-0, 29e).

Versini a fait la différence

La situation était inquiétante pour des Bleus largement dominés, avec des Anglais qui, sans donner l’impression de se forcer, donnaient l’impression de pouvoir se créer des situations chaudes très facilement. Hinshelwood et Nwaneri étaient particulièrement remuants entre les lignes, alors que côté français, pas grand chose de positif à signaler, tant les Bleuets peinaient à franchir la ligne médiane. Mais dès le début de la deuxième période, on voyait un tout autre visage chez les ouailles de Baticle, avec une attitude un peu plus agressive à la récupération et lorsqu’il fallait se projeter vers l’avant. Après un bon service d’Ethan Mbappé, Dayann Methalie manquait le cadre de peu (52e). La physionomie du match avait donc changé, avec une équipe de France qui prenait des initiatives et qui posait enfin des soucis aux Anglais, même si les jeunes Three Lions étaient toujours capables de faire mal, avec une grosse occasion de Nwaneri, puis de Dowman, avec une parade de Patouillet puis Zézé qui avait dû sauver sur sa ligne (58e).

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Un échange de coups assez plaisant à voir. Le portier brestois était d’ailleurs décisif pour que les Bleuets restent toujours dans le coup. Les différents changements opérés des deux côtés coupaient un peu le rythme du match, et on sentait que sur le terrain, la plupart des joueurs pensaient surtout à leurs prochains rendez-vous en club. Les Bleuets allaient cependant vivre une fin de match assez folle. Giovani Versini, fraîchement entré en jeu, centrait dans la surface. Setford, le portier anglais se manquait en essayant de couper le centre, et terminait par envoyer le cuir au fond de ses cages (2-1, 80e). Versini, encore lui, signait l’égalisation avec une superbe frappe poteau opposé depuis l’extérieur de la surface (2-2, 85e). Et alors qu’on était plus proche d’une remontada française, Max Dowman crucifiait les Tricolores. Sur un dégagement manqué par Patouillet, les Britanniques récupéraient le cuir via Armstrong et le Gunner était trouvé dans la surface, où il concluait en renard entre deux défenseurs français (3-2, 89e). Scénario cruel pour les Bleuets, mais victoire globalement méritée pour nos voisins d’outre-Manche…