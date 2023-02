OL : Franck Passi évoque la vie sans Laurent Blanc

Dimanche soir, l’OL s’est imposé 2 à 1 face à Lens. Les Gones ont été dirigés par Franck Passi (adjoint) en l’absence de Laurent Blanc, malade. En conférence de presse, l’ancien coach de l’OM a évoqué les récents évènements tout en donnant des nouvelles du Cévenol.

«J’ai appris que je serai sur le banc le matin du match, quand Laurent a eu son problème. Dans la mesure ou l’on prépare beaucoup de choses ensemble j’ai pris ça normalement. L’équipe et le plan de jeu étaient faits. Il fallait juste maintenir le bateau (…) On en discute tout le temps. On habite pas loin l’un de l’autre, il y a le téléphone, on fait des appels en visio aussi. Il est capable de discuter et de réfléchir surtout. On échange». Enfin, il a indiqué qu’il ne savait pas encore si Blanc serait ou non sur le banc vendredi à Auxerre.

