LdC : Gian Piero Gasperini prévient le PSG

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain va enfin retrouver l'UEFA Champions League. Les hommes de Thomas Tuchel vont affronter l'Atalanta Bergame en quart de finale. Une rencontre qui est dans toutes les têtes parisiennes, mais également italiennes. Interrogé par L'Equipe, Gian Piero Gasperini, l'entraîneur de l'Atalanta, a évoqué ce match cinq étoiles.

« Au départ, la Ligue des champions a été très difficile, c'était un impact énorme. Notre club n'avait encore jamais disputé la compétition, et nous avons eu d'immenses difficultés. Puis, l'équipe a su s'adapter à une compétition qui est beaucoup plus difficile que la Serie A, beaucoup plus compétitive. Et nous avons réussi à avoir de très bons résultats. Nous voilà donc à ce match contre le PSG. C'est un rendez-vous historique pour nous, c'est une grande fierté pour une petite ville comme Bergame, de participer à un événement comme celui-là. Mais, d'un autre côté, les moments difficiles que nous avons connus au début de la compétition nous donnent l'espoir de réussir à nous qualifier. » Le PSG est prévenu !