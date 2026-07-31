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Amical : Nice s’incline face à la Juventus

Par Kevin Massampu
1 min.
Sofiane Diop (Nice) @Maxppp
Juventus 2-0 Nice

Après deux victoires face à Nîmes (4-0), puis l’Olympique de Marseille (0-3), l’OGC Nice a fait face à une adversité plus relevée pour son troisième match de pré-saison. Opposés à la Juventus, les Aiglons se sont finalement inclinés (2-0), au centre d’entraînement du club bianconero. Douglas Luiz (11e) et le jeune Justin Oboavwoduo (89e) ont inscrit les deux réalisations de cette victoire turinoise.

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Olivier Pantaloni et ses troupes vont enchaîner samedi prochain avec un autre déplacement en Italie contre Cagliari (20h30), puis à Hull City, le 16 août (16h). Les Niçois commenceront ensuite leur saison en Ligue 1 par la réception de… Lorient, ancien club de Pantaloni, à domicile, le 22 août prochain.

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