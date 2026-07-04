Strasbourg recrute un jeune Suédois de 17 ans

Si le successeur de Gary O’Neil n’est pas encore connu, Strasbourg continue néanmoins d’être actif dans ce marché des transferts. Après les arrivées d’Angelo Candido, jeune arrière droit brésilien de 17 ans, et de Diogo Costa, milieu portugais de 20 ans, le RCSA vient d’officialiser la venue de Benjamin Brantlind, en provenance de l’IFK Göteborg. Le jeune milieu offensif de 17 ans a fait ses débuts professionnels avec l’actuel 14e du championnat suédois, en 2024. International U19 (4 sélections, 5 buts), il compte déjà 30 matchs professionnels pour 2 buts avec son ancien club.

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𝐁𝐞𝐧𝐣𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐁𝐫𝐚𝐧𝐭𝐥𝐢𝐧𝐝 𝐬’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐥𝐞 𝐑𝐚𝐜𝐢𝐧𝐠 🇸🇪



Le jeune milieu offensif suédois de 17 ans arrive en provenance de l’IFK Göteborg et découvrira la Ligue 1 sous les couleurs du Racing. — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 4, 2026

Le jeune milieu offensif a fait ses débuts professionnels avec l’actuel 14e du championnat suédois, en 2024. International U19 (4 sélections, 5 buts), il compte déjà 30 matchs professionnels pour 2 buts avec son ancien club. « Benjamin Brantlind rejoint le Racing Club de Strasbourg Alsace. Le jeune milieu offensif suédois arrive en provenance de l’IFK Göteborg et découvrira la Ligue 1 sous les couleurs du Racing… Le Racing lui souhaite la bienvenue », peut-on lire dans le communiqué.