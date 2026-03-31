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National 3

Un joueur de N3 victime d’insultes racistes en Corse

Par Allan Brevi
1 min.
Ballons de foot @Maxppp

Lors de la rencontre de National 3 entre Gallia Lucciana et l’AC Seyssinet ce samedi, au Stade Charles Galleti, un joueur isérois a été la cible d’insultes racistes provenant des tribunes. Des cris tels que « oh Kirikou va toucher la main » ou « laisse-le Kirikou ! » ont été filmés et partagés sur les réseaux sociaux… Face à cet incident, les deux clubs ont rapidement réagi pour condamner fermement ces comportements.

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oumse-dia
Match de National 3, le club de Seyssinet à côté de Grenoble, se déplaçait ce samedi à Gallia Lucciana un club corse !! Un joueur du club de Seyssinet a subi du racisme, sous les yeux de l’arbitre et du délégué de match, qui n’ont pas réagit et on laissé faire. Quelle honte de laisser s’installer le racisme dans le football !! Que fait la FFF - Fédération Française de Football ?? #racisme #seyssinet #gallialucciana #football #corse @FFF
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L’AC Seyssinet a exprimé tout son soutien à Nathiau Loba, le joueur visé, rappelant que de tels propos étaient « graves, inacceptables et contraires aux valeurs du football ». Le club corse a également pris ses distances avec ces individus, précisant que le match s’était déroulé dans un bon esprit et que son président s’était personnellement excusé auprès du joueur. Gallia Lucciana a rappelé que son objectif reste « l’éducation et la valorisation des valeurs du sport pour les enfants », et s’est dit prêt à collaborer avec les instances pour clarifier la situation.

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