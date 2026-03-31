Un joueur de N3 victime d’insultes racistes en Corse

Lors de la rencontre de National 3 entre Gallia Lucciana et l’AC Seyssinet ce samedi, au Stade Charles Galleti, un joueur isérois a été la cible d’insultes racistes provenant des tribunes. Des cris tels que « oh Kirikou va toucher la main » ou « laisse-le Kirikou ! » ont été filmés et partagés sur les réseaux sociaux… Face à cet incident, les deux clubs ont rapidement réagi pour condamner fermement ces comportements.

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L’AC Seyssinet a exprimé tout son soutien à Nathiau Loba, le joueur visé, rappelant que de tels propos étaient « graves, inacceptables et contraires aux valeurs du football ». Le club corse a également pris ses distances avec ces individus, précisant que le match s’était déroulé dans un bon esprit et que son président s’était personnellement excusé auprès du joueur. Gallia Lucciana a rappelé que son objectif reste « l’éducation et la valorisation des valeurs du sport pour les enfants », et s’est dit prêt à collaborer avec les instances pour clarifier la situation.