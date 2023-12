Les 8 joueurs qui inquiètent et agacent le FC Barcelone

Le FC Barcelone est englué dans une petite crise. Après la défaite face à Girona le week-end dernier (4-2), le champion d’Espagne en titre s’est incliné face à Antwerp en Ligue des Champions (3-2). Une défaite sans conséquence, puisque le Barça a tout de même terminé premier de son groupe, mais qui accentue les critiques à l’encontre des joueurs, et surtout de Xavi Hernandez. Ce dernier est de plus en plus contesté, notamment parce que beaucoup d’observateurs estiment que le jeu proposé par son équipe est insuffisant, même lorsque la bande de Pedri gagne. Mais l’ancien milieu de terrain des Blaugranas et de la Roja ne peut logiquement pas être tenu pour seul responsable…

La suite après cette publicité

Comme l’indique le quotidien Sport, plusieurs joueurs de l’effectif, et pas des moindres, inquiètent les têtes pensantes du club. Dans certains cas, elles agacent même. La méforme de Robert Lewandowski ne passe par exemple pas inaperçue en interne. Elle se fait ressentir au niveau des stats, lui qui n’a marqué que 9 buts cette saison, alors qu’il en avait 18 à cette même date l’an dernier. Mais pas que, puisque dans le jeu, il est aussi moins bon, et se crée bien moins d’occasions. Ses partenaires peinent à le trouver, et les sensations ne sont pas très bonnes.

À lire

Lazio, LdC : Maurizio Sarri veut se frotter au Barça !

Presque personne n’est épargné

Il faut dire que sur le front de l’attaque, ils sont assez peu nombreux à briller. Le journal barcelonais indique que le cas Raphinha préoccupe aussi le staff culé, lui qui peine à être régulier et décisif sur son côté droit. Cas de figure similaire pour João Félix. Le Portugais avait démarré en trombe, avec une entame de saison sensationnelle, mais a peu à peu baissé son niveau de performance et semble souvent retomber dans ses travers, étant assez irrégulier et capable du meilleur comme du pire.

La suite après cette publicité

En défense, Jules Koundé, Alejandro Baldé et Andreas Christensen sont signalés. Le premier est auteur de bon nombre d’erreurs ces derniers temps, alors que le latéral espagnol a perdu sa fraîcheur et sa vivacité. Le Danois lui est moins solide. Enfin, le milieu est aussi pointé du doigt. Frenkie de Jong continue de laisser beaucoup de gens sur leur faim au club, et sa nonchalance commence à en exaspérer plus d’un. Quant à Oriol Romeu, il est même considéré comme une cause perdue… Autant dire que ces joueurs vont rapidement devoir se bouger pour remonter la pente.