La Juventus annonce l’arrivée d’un nouveau directeur sportif

Il y a du changement dans l’air à Turin. Alors que le club est en pleine lutte face à ses concurrents en championnat, la Juventus a annoncé une nouvelle arrivée au sein de sa direction : celle de Marco Ottolini au poste de nouveau directeur sportif du club. L’ancien attaquant italien de 45 ans est notamment chargé du projet sportif de la Vieille Dame avec pour objectif de finir correctement la saison et de décrocher un ticket pour la phase finale en Europe. Ottolini est bien connu à Turin puisqu’il avait déjà travaillé à la Juventus en tant que recruteur (2018-2021), puis en tant que responsable des joueurs prêtés (2021-2022).

« La Juventus est heureuse d’annoncer la nomination de Marco Ottolini au poste de directeur sportif du club. Depuis le 1er janvier 2026, Ottolini fait officiellement partie de l’organigramme bianconero, sous la responsabilité directe du directeur général Damien Comolli. (…) Après une carrière professionnelle qui l’a vu jouer un rôle de premier plan au Genoa, Marco Ottolini relève désormais un nouveau défi à Turin. Son retour à la Juventus, cette fois-ci en tant que directeur sportif, est l’aboutissement naturel d’un parcours fondé sur la compétence, la vision et une connaissance approfondie du football italien et international. Bienvenue à nouveau, Monsieur le Directeur et bon travail », a communiqué le club bianconero.