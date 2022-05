Sunderland remonte en Championship !

Cinquième de la saison régulière de League One (D3), Sunderland a gagné le droit d'accompagner Wigan et Rotherham en Championship (D2) ! Englué en troisième division anglaise depuis quatre saisons, le club rendu tristement célèbre par la série Netflix, Sunderland till I Die, a battu Wycombe en finale d'accession, à Wembley (2-0). Devant une Red & White Army majoritaire dans l'antre londonien, sur deux services d'Alex Pritchard, Eliot Embleton a ouvert le score, avant que le co-meilleur buteur du championnat Ross Stewart ne parachève le succès des Black Cats grâce à son 26e but de la saison.

La suite après cette publicité

Nommé le 11 février dernier, alors que Sunderland avait lourdement chuté au classement, Alex Neil a réussi à inverser la tendance. Le coach écossais de 40 ans conclut la saison sur un bilan de 10 victoires, 7 nuls et 1 défaite en 18 matches coachés. Pari réussi également pour Kyril Louis-Dreyfus, millionnaire suisse et fils de l'ancien propriétaire de l'OM, Jean-Louis Dreyfus, à la tête des Black Cats depuis février 2021. Sunderland évoluera l'an prochain en Championship. Le club du Nord-Est de l'Angleterre évoluait jusqu'en 2017 en Premier League, avant de chuter, en deux ans, au troisième échelon du football anglais.