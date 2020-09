Vidéo : le magnifique retourné de Romain Alessandrini en Chinese Super League

La suite après cette publicité

Non, Romain Alessandrini n'a pas totalement disparu des radars. Exilé en Chine, du côté du Qingdao Huanghai, l'ancien Marseillais s'est illustré lors du match face au Shanghai SIPG.

L'attaquant de 31 ans a inscrit le but de la journée, en Chinese Super League. Un retourné acrobatique, magnifique, qui n'a pas empêché son équipe de s'incliner (2-1). Mais pour le plaisir des yeux et des oreilles, on vous le remet...