Troyes : Grégory Dupont sur le point d’être nommé directeur sportif

Tout juste auréolé de son titre de champion de Ligue 2 et préparant activement son grand retour en Ligue 1, l’ESTAC Troyes s’apprête à boucler un dossier majeur en coulisses. Depuis le départ officiel d’Antoine Sibierski vers Anderlecht, le club de l’Aube, sous l’égide de son président Edwin Pindi, s’était organisé en confiant l’intérim à Brendan McFarlane. Ce jeune expert du scouting de 32 ans, issu de la galaxie du City Group, a parfaitement assuré la transition sportive pendant que la direction explorait de nombreuses pistes (dont celles menant à Bafétimbi Gomis, Yohan Cabaye ou encore Jocelyn Blanchard) pour incarner le projet troyen sur le long terme.

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Le choix final de la direction s’est finalement porté sur un tout autre profil. Selon nos informations, c’est en effet Grégory Dupont qui devrait prendre en main la direction sportive de l’ESTAC pour la saison prochaine. Auteur d’un excellent travail dans ses récentes fonctions de Directeur du Football au Red Star FC dans un rôle qu’il découvrait, son nom avait été associé au FC Lorient ces derniers temps, mais c’est bel et bien à Troyes qu’il va relever un nouveau défi. Passé par le Real Madrid, l’Équipe de France, le Celtic Glasgow et le LOSC dans un rôle de préparateur physique, Grégory Dupont va se lancer dans un nouveau poste de directeur sportif à Troyes.