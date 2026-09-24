Arsenal : Jurrien Timber raconte son retour miraculeux pour la finale de Ligue des Champions

Jurrien Timber mesure aujourd’hui à quel point sa participation à la dernière finale de Ligue des champions était improbable. Touché à l’aine contre Everton en mars et absent pendant de longues semaines, le défenseur d’Arsenal avait finalement réussi à revenir pour entrer en jeu face au PSG à Budapest. « J’ai été blessé pendant 25 semaines au total, avant et après la Coupe du monde. Honnêtement, je ne me sentais bien que pendant la semaine de la finale de la Ligue des champions. C’était un miracle que j’aie pu jouer », a confié le Néerlandais rapporte The Standard. Malgré son retour, Timber reconnaît qu’il était encore loin de ses meilleures sensations : « De l’extérieur, tout semblait bien se passer. Mais je sentais que je ne pouvais pas me donner à fond. »

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Cette longue période de convalescence l’a ensuite contraint à renoncer à la Coupe du monde avec les Pays-Bas, une décision particulièrement difficile à vivre. « Laisser mon frère et les autres derrière moi a été un coup dur », raconte le joueur de 25 ans, qui avait travaillé pendant deux mois pour pouvoir disputer la finale européenne et reconnaît avoir eu besoin de couper après cette nouvelle désillusion. Timber a depuis retrouvé les terrains avec Arsenal, d’abord contre Sunderland puis comme titulaire face à Brighton, six mois après sa précédente titularisation. De retour avec la sélection néerlandaise, il n’a toutefois pas participé à l’entraînement collectif mardi, son temps de jeu étant encore géré avec précaution.