La Juventus a une idée loufoque pour le banc du PSG

La Vieille Dame veut faire peau neuve. Lassée après une saison marquée par des résultats décevants et des scandales impliquant l’ancienne direction, la Juventus compte repartir de l’avant cet été 2023. Un grand lifting est en préparation. Plusieurs joueurs, à l’image de Leandro Paredes, devraient s’en aller. En ce qui concerne le poste d’entraîneur, Massimiliano Allegri paraissait intouchable jusqu’à présent. Pourtant, il n’était pas vraiment soutenu par le club turinois et ses supporters. Ces derniers en ont assez des mauvais résultats de l’équipe et du coaching frileux et incompréhensible du technicien italien.

Ce très cher Allegri

Ce jeudi, Allegri prend d’ailleurs très cher dans la presse transalpine après la défaite 1 à 0 face à l’Inter Milan et l’élimination en Coupe d’Italie. "Juve, voulez-vous parler de football ? Sans idées, intensité et jeu", peut-on lire sur Tuttosport. "Une équipe sans grinta et sans idées", lance de son côté la Gazzetta dello Sport avant d’ajouter dans ses pages intérieures. «La Juve est déconcertante. Elle est entrée sur le terrain déjà perdante. C’est embarrassant de voir son incapacité à créer du foot après deux ans d’entrainement. On a du mal à comprendre les raisons qui assurent à Allegri un futur certain.»

À lire

Inter-Juventus : Max Allegri a pété les plombs

Malgré des résultats loin des attentes du club depuis son retour, Allegri ne semble pas menacé. Enfin, c’était le cas ces derniers mois. Il faut dire que la Juve, qui fait très attention à ses finances, ne pouvait pas se permettre de le virer. En effet, cela aurait coûté très cher, sachant que le technicien turinois touche un salaire de 12,95 millions d’euros en brut (7 millions d’euros en net) selon Eurosport. En se séparant d’Allegri en fin de saison, les Bianconeri signeraient un chèque de 25,9 millions d’euros pour racheter ses deux dernières années de contrat. Ce qui est énorme.

La Juventus compte sur le PSG

Mais la Vieille Dame pourrait aussi trouver un accord à l’amiable pour essayer de lui verser moins d’argent. Ce qui paraît utopique. Toutefois, la [Gazzetta dello Sport](https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Juventus/27-04-2023/juve-allegri-dubbi-futuro-4601321594809.shtml?refresh_ce) révèle que les Turinois ont une idée encore plus folle derrière la tête. En effet, la publication au papier rose explique que la Juventus compte sur un coup de pouce du Paris Saint-Germain ou du Real Madrid pour se débarrasser d’Allegri. Ces deux clubs étaient, en effet, séduits par son profil quand il était libre. De plus, si les Merengues n’ont pas encore tranché pour Carlo Ancelotti, les Parisiens, eux, semblent avoir fait leur choix concernant Christophe Galtier.

Le technicien français devrait s’en aller. Les Piémontais comptent donc sur l’aide du PSG pour les libérer d’Allegri et de son gros salaire. Cela éviterait de lui payer de grosses indemnités de départ. La Juventus, persuadée que le technicien dirait oui à un gros projet, suit donc de près tout ce qu’il se passe ailleurs. Ce qui est sûr, c’est que la Vieille Dame n’est pas contre passer à autre chose, elle qui a fait le tour avec Allegri. Cela est donc une excellente nouvelle pour Zinedine Zidane, qui a fait de la Juve sa priorité. Mais Zizou, dont le nom est aussi lié à Paris et Madrid, n’a pas toutes les cartes entre ses mains. Comme les Turinois, il dépend du bon vouloir d’Allegri.