Bukayo Saka signe officiellement chez New Balance !

La rumeur courait depuis plusieurs mois et c'est désormais officiel, Bukayo Saka et New Balance annoncent aujourd'hui leur collaboration ! L'équipementier américain signe l'étoile montante d'Arsenal et du football anglais pour accompagner Sadio Mané sur le devant de la scène.

Il ne faisait presque aucun doute que le joueur de 19 ans allait signer chez NB puisque depuis septembre dernier, il portait des crampons de l'équipementier américain. Après avoir porté l'adidas X, il a chaussé la Furon V6, qui est la chaussure fétiche de la star de New Balance Sadio Mané. L'attaquant de formation, repositionné en tant que latéral, pourrait même être l'une des têtes d'affiche de la prochaine génération de chaussures du silo de vitesse de la marque américaine.

La famille a une influence importante dans la jeune carrière du natif de Londres, son frère a d'ailleurs participé à sa première campagne pour la marque en capturant certaines photographies. « C’est incroyable d’avoir une marque comme New Balance derrière moi. Travailler avec l’équipe et faire participer ma famille a été une expérience formidable jusqu’à présent, et cela ne fait que commencer. La saison a été une spéciale avec Arsenal et l’Angleterre et je suis excité par ce que l’avenir peut apporter à mon jeu et maintenant aussi avec New Balance », expliquait Bukayo Saka lors de la signature avec NB.

« Il s’agit d’un partenariat brillant et passionnant. Bukayo est sans aucun doute l’une des étoiles montantes les plus talentueuses et excitantes de la Premier League. En tant que jeune joueur influent, nous sommes impatients de travailler avec lui sur et en dehors du terrain au cours des prochaines saisons », déclarait le directeur général de New Balance Global Football, Kenny McCallum. Le jeune prodige anglais pourrait bien devenir le visage de l'équipementier américain puisque malgré sa popularité, Sadio Mané n'est pas souvent mis en avant dans les campagnes marketing de la marque en dehors de la promotion de nouveaux produits.

Avec Bukayo Saka, la firme de Boston va pouvoir compter sur l'influence d'un jeune londonien pétri de talent sur le terrain et engagé pour différentes causes en dehors, à l'image d'un Raheem Sterling qui était pressenti pour devenir un ambassadeur de la marque. À la manière de Nike qui a changé sa stratégie autour de jeunes joueurs engagés, New Balance a peut-être revu son approche après la perte de Liverpool. Une chose est sûre, NB n'abandonne pas le football et après la signature de l'AS Rome et la prolongation avec le LOSC, c'est un nouveau signal fort qu'envoie l'équipementier américain.