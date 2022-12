CdM 2022 : Noël Le Graët est fan de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Dans la foulée de la défaite de l'équipe de France face à l'Argentine en finale de la Coupe du Monde 2022 (3-3, t.a.b. 4-2), Noël Le Graët s'est exprimé sur la physionomie de la rencontre. «L'équipe est bien revenue, on a égalisé. On a eu une balle de match à une minute ou deux de la fin. On a perdu aux tirs au but mais c'est quand même une victoire pour le football français. Nous sommes tristes sur le moment mais on réalisera que la France a effectué une bonne performance, personne ne l'attendait à ce niveau en début de compétition» a d'abord déclaré l'homme fort de la FFF.

Le présent de la Fédération française de football a ensuite tenu à rappeler que l'équipe de France était une formation avec de nombreux jeunes dont Kylian Mbappé, l'homme fort des Bleus. «On a joué des matchs de haut niveau, on a une belle équipe, qui est jeune, très jeune. Mbappé met 3 penalty, il va très vite et est très fort. C'est l'homme de demain et même d'aujourd'hui» a confié Noël Le Graët avant de poursuivre sur l'avenir de Didier Deschamps : «on va recevoir Deschamps, on va le faire rapidement, j'ai hâte de voir son état d'esprit.» De bon augure pour la suite.