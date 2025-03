Real Madrid : Carlo Ancelotti se prononce sur la polémique Vinicius-Mbappé

Mercredi soir, le Real Madrid se déplace sur la pelouse de l’Atlético de Madrid pour une place en quarts de finale de la Ligue des Champions. Victorieux au match aller, les Merengues devront assurer la qualification, mais doivent essuyer la polémique autour de Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Les deux attaquants madrilènes carburent et ont encore été décisifs ce week-end, mais la relation entre les deux hommes ne traverse pas un bon moment, et elle est loin d’être aussi bonne que ce que certains veulent le faire croire, d’après certains médias madrilènes.

Face à cette information, Carlo Ancelotti a préféré botter en touche et désamorcer toute potentielle polémique : «je n’ai pas vu ce que vous dites et je ne peux rien dire. Pour moi, ils s’entendent très bien», a-t-il lâché devant les médias.