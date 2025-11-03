Menu Rechercher
Ligue 2 : Pau accroche le leader Troyes

Par Chemssdine Belgacem
rayane messi @Maxppp
Pau 1-1 Troyes

Ce lundi, la Ligue 2 nous offrait un choc en fermeture de la 13e journée de Ligue 2. Solide leader de l’antichambre de l’élite depuis le début de saison, Troyes se déplaçait sur la pelouse de Pau, accrocheur cette saison. Et ce lundi, le piège palois a failli se refermer sur l’ESTAC. Rapidement réduits à dix après l’expulsion précoce du goleador Tawfik Bentayeb (17e), les hommes de Stéphane Dumont ont concédé l’ouverture du score avant la pause grâce à Rayane Messi (1-0, 33e).

Pau 1 33' R. Messi Troyes 1 62' M. Diop terminé logo bein sport 1

Au retour des vestiaires, Troyes a pourtant trouvé les ressources pour aller chercher un nul précieux. De plus en plus dangereux, les Aubois ont égalisé grâce à Mouhamed Diop (1-1, 63e). Avec ce nul, Pau grimpe à la 4e place. De son côté, Troyes conserve son trône de leader, avant de recevoir Saint-Étienne samedi.

