La rumeur PSG cause un gros casse tête à Benfica pour Gianluca Prestianni

Il sera très probablement la prochaine vente importante de Benfica. Depuis le début de la saison, Gianluca Prestianni enchaîne les performances de très haut niveau, au point d’avoir été appelé par Lionel Scaloni durant cette trêve internationale. Avec les Nico Paz, Thiago Almada ou encore Franco Mastuantuono, l’ailier de 20 ans fait partie de cette génération qui doit incarner l’après-Messi en Argentine. Il a véritablement pris son envol ces derniers mois, en témoignent ses 12 buts et 6 passes décisives en 20 matchs toutes compétitions confondues avec son club.

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Ses prestations n’ont pas échappé aux différents recruteurs européens. On a appris hier dans la presse portugaise que le joueur de 20 ans était entré dans le viseur du PSG et du Bayern Munich notamment. Il faudra être capable de lâcher 100 M€, la somme que réclameront les Águias dans les mois à venir. Sa vente ne devrait pas intervenir avant le mercato d’été mais son profil d’ailier droitier pouvant évoluer sur la gauche rappelle les qualités d’un certain Khvicha Kvaratskhelia, blessé jusqu’à la fin de la saison.

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Un problème de prime à la signature

Nous n’en sommes pas encore là. L’affaire Vinicius semble loin désormais. Sous contrat jusqu’en 2029, Prestianni négocie depuis plusieurs semaines maintenant avec sa direction pour prolonger. L’affaire était en bonne voie, rapporte A Bola, seulement les rumeurs quant à l’avenir du joueur ont un peu rebattu les cartes. Le média parle même d’un «processus de renouvellement au point mort.» Il existe pourtant des points d’accord sur la plupart des conditions, comme le salaire, les différents bonus, la durée du nouveau contrat. Le problème intervient essentiellement sur la prime à la signature.

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Benfica souhaiterait verser cette somme à la fin de la saison, là où l’Argentin la réclame dès sa signature. Son argument est d’aider sa famille et la protéger du besoin le plus rapidement possible. Pour des raisons comptables et de jeux d’écriture, le club lisboète freine des quatre fers et préfère reporter ce versement à plus tard. La direction ne semble pas plus inquiète que cela mais il faut franchir un obstacle inopiné. Cette situation ne rassure pas complètement Marco Silva non plus. Elle favorise un risque de départ plus rapide que prévu.