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Le buteur de Bodo/Glimt file au Celtic Glasgow !

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Kasper Høgh avec Bodo/Glimt @Maxppp

Il faisait partie de l’incroyable épopée vécue par Bodo/Glimt la saison passée, avec des buts inscrits contre Manchester City, l’Atlético de Madrid ou encore l’Inter Milan. L’attaquant Kasper Hogh a pu briller sur la scène européenne, et cela lui a permis d’attirer des courtisans.

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Ainsi, le Celtic Glasgow vient d’annoncer le recrutement de l’attaquant international danois, âgé de 25 ans. « Le Celtic Football Club est ravi d’annoncer la signature de l’international danois Kasper Høgh, qui a rejoint le club pour un contrat de quatre ans, avec une option pour une année supplémentaire, sous réserve de l’obtention de son certificat de transfert international. L’attaquant danois rejoint les champions écossais pour un transfert record pour le club, après une période impressionnante à Bodø/Glimt en Norvège, où il s’est illustré tant au niveau national qu’européen », peut-on lire dans le communiqué du Celtic. Le montant du transfert s’élèverait à 13 M€.

Pub. le - MAJ le
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