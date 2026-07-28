Le buteur de Bodo/Glimt file au Celtic Glasgow !

Il faisait partie de l’incroyable épopée vécue par Bodo/Glimt la saison passée, avec des buts inscrits contre Manchester City, l’Atlético de Madrid ou encore l’Inter Milan. L’attaquant Kasper Hogh a pu briller sur la scène européenne, et cela lui a permis d’attirer des courtisans.

La suite après cette publicité

🇩🇰✍️ We are delighted to announce the signing of Danish internationalist, Kasper Høgh, who has joined the club on a four-year deal, with the option of a further year, subject to international clearance.



Welcome to Celtic, Kasper 💚#VelkommenKasper | #CelticFC🍀 pic.twitter.com/z3LCXOI7ST — Celtic Football Club (@CelticFC) July 28, 2026

Ainsi, le Celtic Glasgow vient d’annoncer le recrutement de l’attaquant international danois, âgé de 25 ans. « Le Celtic Football Club est ravi d’annoncer la signature de l’international danois Kasper Høgh, qui a rejoint le club pour un contrat de quatre ans, avec une option pour une année supplémentaire, sous réserve de l’obtention de son certificat de transfert international. L’attaquant danois rejoint les champions écossais pour un transfert record pour le club, après une période impressionnante à Bodø/Glimt en Norvège, où il s’est illustré tant au niveau national qu’européen », peut-on lire dans le communiqué du Celtic. Le montant du transfert s’élèverait à 13 M€.