Neymar choque le Brésil et l’Arabie saoudite

Il faut encore attendre quelques mois pour revoir Neymar sur un terrain de foot. La vedette brésilienne a été victime d’une rupture du ligament croisé du genou gauche en octobre, et il a à peine pu jouer avec son nouveau club, Al-Hilal. Sa participation à la Copa América qui se disputera cet été est également compromise. Dans le même temps, la presse people brésilienne continue de se régaler avec les affaires extra-sportives du joueur formé à Santos, et ses aventures avec sa femme Bruna Biancardi notamment.

Récemment, il était par exemple question de cette fameuse croisière, qui a enflammé les médias du pays sudaméricain. Ces dernières heures, des photos de l’ancien du PSG ont fuité sur les réseaux, provoquant de vives réactions. Et pour cause, on y voit un Neymar particulièrement enrobé à la fête d’anniversaire de la légende Romario. Clairement, l’attaquant a pris du poids ces dernières semaines, et ça fait parler.

Les internautes brésiliens s’inquiètent

Déjà critiqué pour son hygiène de vie assez douteuse par le passé, Neymar continue d’inquiéter. Il faut dire que sur les clichés qui circulent en ligne, il ne s’agit pas que de 2 ou 3 kilos en trop qui pourraient logiquement s’expliquer par une période d’inactivité liée à sa blessure, et qui pourraient rapidement être perdus. Sans surprise, il a fait la une des médias brésiliens, où certains pensent que ces images en disent long sur ce qui attend le Brésilien pour la suite de sa carrière…

Certains expliquent ainsi qu’il pourrait tout simplement prendre sa retraite. D’autres en profitent pour faire des memes et de l’humour. Pourtant assez actif sur les réseaux sociaux, notamment lorsqu’il s’agit de répondre aux polémiques, Neymar n’a pas encore pris la parole. En Arabie saoudite en revanche, on rigole un peu moins. « La photo qui s’est répandue de la star brésilienne a choqué les fans d’Al Hilal, qui se sont étonnés de l’apparence et de l’excès de poids du joueur », précise par exemple l’édition saoudienne de Goal. Rendez-vous au retour de Neymar…