PSG : Blaise Matuidi salue le retour au premier plan de Leo Messi

Présent, ce vendredi à Paris, au 1er étage de la tour Eiffel, dans le cadre de la présentation du Trophée original de la Coupe du monde, Blaise Matuidi s'est confié sur son avenir. Sans club après la résiliation de son contrat avec l’Inter Miami à l’hiver 2022, il n’a, cependant, pas encore tranché. «Je suis toujours en pleine réflexion. Plein de choses me passent par la tête. Je continue à me sentir encore joueur. Je vis le moment en famille. Je suis épanoui. J’ai depuis un bout de temps commencé à penser au futur», a ainsi assuré l'ancien milieu du PSG avant de commenter l'actualité parisienne dans des propos rapportés par Le Parisien.

«Est-ce la bonne année pour aller au bout (en Ligue des Champions) ? Ils ont l’effectif pour en tout cas avec des joueurs de classe mondiale dans chaque secteur. Mais la Ligue des champions n’est jamais simple. Un élément nouveau est à prendre en compte cette année : l’après-Coupe du monde, programmée en hiver. Dans quel état vont revenir les joueurs internationaux, notamment sur un plan mental ? Il n’est pas évident, au sortir d’une grande compétition, de se remettre émotionnellement. On pourra juger de tout ça en février avec le début de la phase à élimination directe, le véritable juge de paix», a enchaîné Matuidi avant de saluer le niveau actuel affiché par Lionel Messi, forfait à Reims : «même lui réclamait du temps pour apprivoiser son nouvel environnement. Barcelone, c’était sa maison, sa famille. Changer de pays, de culture de championnat nécessite un vrai temps d’adaptation, observe Matuidi. Il en a eu besoin pour digérer son départ du Barça et donner, cette saison, le meilleur de ce qu’on est en droit d’attendre d’un tel joueur. Il a franchi ce cap. On a retrouvé le grand Messi celui que l’on aime voir et tout le PSG s’en félicite».