Paris SG-Liverpool | Streaming : comment regarder le match en direct avec les offres ÉDITION SPÉCIALE* CANAL+ SPORT et RAT+ SPORT**

On ne pourrait pas rêver mieux. l’UEFA Champions League est de retour après la trêve internationale, avec un programme intense pour les quarts de finale. Avec bien évidemment un Paris SG-Liverpool qui fait déjà vibrer les supporters du club parisien. Après avoir franchi l’obstacle Chelsea, l’équipe dirigée par Luis Enrique va retrouver une vieille connaissance, celle qui avait lancé son parcours fabuleux la saison passée en 8e de finale. Mais à l’époque, c’est Liverpool, qui avait fini en tête de la phase de ligue, qui était considéré comme le favori. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, les regards ont changé et c’est en tant que champion d’Europe en titre et terreur des équipes anglaises que le Paris SG de Nasser Al-Khelaïfi se présente en quarts de finale.

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Il faudra néanmoins réaliser un match parfait pour prendre un avantage à l’aller, au Parc des Princes, pour envisager un déplacement à Anfield le plus sereinement possible. Le Paris SG en sera-t-il de nouveau capable, comme face à Chelsea au tour précédent ? On le saura dès mercredi soir à 21h sur CANAL+. Mais dès la veille, vous aurez droit à l’une des affiches les plus spectaculaires du football européen, avec le quart aller entre le Real Madrid et le Bayern Munich, sur CANAL+ FOOT. Le Real pourra en plus compter sur Kylian Mbappé, revenu en pleine forme, pour défier le club bavarois, présenté comme l’un des prétendants les plus sérieux à la victoire finale. Mbappé face à Upamecano, Olise ou encore Kane, il y aura en tout cas une quantité de stars sur la pelouse de Santiago Bernabeu ! Il vous sera bien évidemment possible de regarder, en direct ou en résumé, les deux autres quarts, entre le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid pour un duel 100% espagnol et entre le surprenant Sporting CP et Arsenal.

Pour ces quarts de finale de l’UEFA Champions League, on peut s’attendre à du grand spectacle. Et pour voir tout cela en direct, une seule solution, s’abonner à l’offre EDITION SPECIALE CANAL+ SPORT*. Disponible jusqu’au 3 juin 2026, elle est proposée à 29,99€/mois pendant les 12 premiers mois, puis 39,99€/mois, abonnement 24 mois*.

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