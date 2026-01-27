Chelsea : l’énorme mise au point de Liam Rosenior sur Cole Palmer

Le cas Cole Palmer crispe à Chelsea. Trop régulièrement blessé et lassé par cette situation, le meilleur buteur du club de la saison passée aurait en plus de ça le mal du pays à Londres. Il aimerait retourner à Manchester, lui qui a grandi à côté, à Wythenshawe, avant d’être formé à City. Manchester United lui ouvrirait même grand les bras, alors qu’il était encore impensable de le voir quitter les Blues il y a seulement six mois, après la victoire en finale du Mondial des Clubs face au PSG (3-0), où il avait brillé.

Ses statistiques sont pourtant loin d’être en chute libre avec 5 buts en 13 matchs, dont 10 comme titulaire. Mais que tout le monde se rassure, à Chelsea, il n’a jamais été question d’un départ de Palmer, ni même d’une quelconque déprime. Il reste un indispensable du plan de jeu de Rosenior, lequel a déjà pu l’aligner à une reprise contre Brentford où il a d’ailleurs marqué. « Oui et oui, c’est simple », rétorque le technicien en conférence de presse lorsqu’on lui demande si l’international anglais est « intouchable » et « heureux au club ».

Rosenior : «certains cherchent à semer la zizanie»

Il en profite pour faire une large mise au point sur le sujet. « Cole est un joueur incroyable, tout comme Moises (Caicedo) qui est assis à côté de moi et comme beaucoup d’autres joueurs du groupe. Le timing ne me surprend pas. Un nouveau manager arrive et tout à coup, certains cherchent à semer la zizanie. Ce n’est pas vrai. Cole est là, il est très content et on est tous impatients de le voir sur le terrain », assure le nouvel entraîneur de Chelsea, affirmant que les dernières nouvelles au sujet du 8e au dernier Ballon d’Or sont complètement infondées.

« Cela sort de nulle part, il n’y a rien de concret. Il n’y a aucune raison d’en discuter, voilà où j’en suis, poursuit Rosenior, alors que Palmer devrait être disponible pour le voyage à Naples en Ligue des Champions demain. Cole est très heureux. Nous avons eu de nombreuses conversations avec lui sur la façon dont nous pouvons améliorer cette équipe, sur la façon dont il peut progresser et sur la façon dont je peux l’aider – car il adore être ici et il veut être un joueur de Chelsea. On ne peut pas empêcher les spéculations, mais certaines spéculations sont tellement éloignées de la vérité qu’il est inutile d’en discuter. » Dont acte.