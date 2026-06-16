CdM 2026 : la France lance son Mondial avec une victoire contre le Sénégal

L’entrée en lice des Bleus dans cette Coupe du Monde 2026, c’était ce soir ! Dans ce New York New Jersey Stadium, baigné dans un grand soleil estival, la France affrontait ainsi le Sénégal dans ce choc du Groupe I. D’un côté, des Français donnés favoris, et de l’autre, des Lions de la Teranga qui rêvaient de rééditer l’exploit du Mondial 2002. Pour cette jolie affiche, Didier Deschamps sortait du classique, avec un quatuor offensif composé de Doué, Dembélé, Olise et Mbappé, avec Tchouameni et Rabiot en soutien. En face, du beau monde aussi, comme Kalidou Koulibaly, Pape Gueye, Lamine Camara, Ismaïla Sarr, Nico Jackson et l’inévitable Sadio Mané, ainsi qu’Edouard Mendy dans les cages. Le Parisien Ibrahim Mbaye démarrait sur le banc. Au final, non sans-souffrir, la France s’est imposée sur le score de 3-1.

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Pas impressionnés ni tétanisés par l’enjeu, les finalistes de la dernière CAN mettaient du rythme d’entrée, et se frayaient des chemins vers la surface tricolore assez régulièrement. Mais les défenseurs tricolores veillaient au grain, attentifs. Côté tricolore, la machine mettait un peu de temps à se mettre en marche, et les joueurs offensifs étaient un peu maladroits. Il faut dire que le round d’observation commençait à s’éterniser, avec deux équipes globalement prudentes, se découvrant assez peu. C’est Nico Jackson qui allait signer la première grosse occasion du match, juste avant le cooling break. Sur une transition rapide après un ballon perdu par Mbappé, le joueur de Chelsea tenait bien face à Upamecano, entrait dans la surface et décochait une frappe qui s’écrasait sur le poteau droit de Maignan (25e). Les Bleus n’y étaient pas, que ce soit avec ou sans ballon. Aucune des stars du secteur offensif français ne parvenait à tirer son épingle du jeu, face à un Sénégal bien organisé, et seuls les joueurs au profil défensif comme Upamecano brillaient.

Du mieux en deuxième période

Les hommes de Didier Deschamps ne foulaient pratiquement pas la pelouse adverse, alors que le Sénégal, en transition, parvenait au moins à s’approcher de celle des Bleus, à l’image de la frappe de Sadio Mané captée sans trop de soucis par Maignan (40e). Juste avant la pause, les Sénégalais étaient encore tout proches de faire trembler les filets. Sur un ballon en retrait de Sadio Mané, Ismaïla Sarr prenait le meilleur sur les défenseurs tricolores mais reprenait un peu en catastrophe et sa frappe passait au-dessus de la barre (45e+5). C’est donc sur un triste 0-0 - d’un point de vue français en tout cas - que les 22 acteurs de la rencontre rentraient aux vestiaires. Clairement, les Bleus décevaient, avec énormément de déchet dans le jeu, une animation offensif morne et des individualités loin d’être au niveau. Les Français n’avaient d’ailleurs tiré qu’une fois au but en première période. Au retour des vestiaires, Désiré Doué s’offrait une première semi-opportunité, avec une frappe de l’extérieur de la surface, passée loin du cadre (47e). Les Bleus commençaient à être un peu plus tranchants devant, et, sur un service de Jules Koundé, Michael Olise butait sur Edouard Mendy (53e).

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Les espaces commençaient à s’ouvrir un peu dans l’arrière-garde sénégalaise, et Mendy était encore décisif, cette fois face à Mbappé (57e). Le Madrilène était d’ailleurs à l’origine d’une petite polémique, avec un penalty non sifflé suite à une intervention de Mané sur lui à l’heure de jeu. Après un caviar d’Olise, le joueur du Real Madrid, seul face à Mendy, manquait son contrôle (64e)… Les Tricolores commençaient enfin à s’offrir des situations dangereuses, avec un Olise repassé dans l’axe et bien plus dangereux que lors du premier round. Sur un nouveau caviar du Bavarois, Mbappé était trouvé dans la surface et, en pivotant, il enchaînait sur un joli plat du pied pour enfin inscrire le premier but du match (1-0, 66e). Pas rassasiés, les Bleus continuaient d’attaquer et Doué voyait Mendy sortir sa frappe vicieuse (74e). En face, le Sénégal était bien moins dangereux, et la France dominait largement. A noter que Didier Deschamps, à dix minutes de la fin, n’avait réalisé aucun changement jusqu’à l’entrée en jeu de Barcola. Le Parisien n’allait d’ailleurs pas tarder à frapper. Parti dans le dos de la défense, profitant d’un bon ballon de Rabiot, l’ancien de l’OL piquait parfaitement le ballon devant Mendy pour faire le break (2-0, 82e). Sur une tentative de Mbappé dans la surface, le portier sénégalais se jetait bien pour capter le cuir (85e). Le Ségénal aura tout de même sauvé l’honneur… Dans le temps additionnel, Ibrahim Mbaye mystifiait Theo Hernandez et fusillait un Maignan qui aurait pu mieux faire sur le coup (2-1, 90e+5). Une joie et des espoirs d’égalisation de très courte durée puisque sur l’engagement, Mbappé catapultait un missile sous la barre (3-1, 90e+6) pour éviter toute frayeur. A noter que Tchouameni a été à deux doigts de marquer contre son camp dans le bout du bout du temps additionnel. Si le contenu n’a pas forcément été exceptionnel, en première période notamment, la France commence sur une bonne note. Prochain rendez-vous lundi face à l’Irak (23h) pour les Bleus.