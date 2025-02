OM : Roberto De Zerbi rend hommage au père de Mason Greenwood

En clôture de la 20e journée de Ligue 1, l’OM accueillera l’OM, ce dimanche soir, à l’Orange Vélodrome. Avant cela, Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse et a profité de l’occasion pour évoquer la trajectoire de Mason Greenwood dans la cité phocéenne. Conscient de la marge de progression de l’ancien joueur de Manchester United, le technicien italien a par ailleurs salué le rôle du père de l’actuel meilleur buteur du championnat (12 réalisations).

«Greenwood a encore des hauts et des bas. Il a plus de hauts que de bas, mais il a encore une marge de progression pour s’améliorer sur ça. Il a sauté un an et demi de foot. Il a été arrêté pendant un an et demi, il a repris l’an dernier à Getafe. Ce n’est pas un club avec une pression comme l’OM. C’est sa deuxième saison après une pause assez longue, il faut l’aider en attendant plus de lui tout le temps. Son père aussi, c’est quelqu’un qui a un rôle clé, qui a un rôle positif, quelqu’un de bien, qui m’aide aussi pour m’aider à gérer Mason. J’essaie d’exploiter tout ce que je peux exploiter pour l’aider. Son père peut l’aider à mûrir».

