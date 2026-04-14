Le FC Barcelone dépose plainte à l’UEFA contre l’Atlético de Madrid !

La mission remontada est officiellement lancée du côté du FC Barcelone. Ce mardi, les Blaugranas doivent impérativement combler leur retard de deux buts concédés lors d’un match aller difficile face à l’Atlético de Madrid au Camp Nou avec l’expulsion précoce de Pau Cubarsi, qui a handicapé les Blaugranas pour le reste de la rencontre. Pour marquer les esprits, Lamine Yamal s’est présenté en conférence de presse avec un look remarqué, arborant des lunettes rappelant celles de son idole, LeBron James. Un clin d’œil assumé à la star de la NBA, dont il souhaite imiter la capacité à renverser des situations impossibles lors des grands rendez-vous.

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Le défi est de taille face à une équipe de l’Atlético de Madrid qui a déjà joué les bourreaux cette saison, en éliminant le Barça de la Coupe du Roi après une tentative de remontée restée inachevée au match retour qui avait, cette fois-là, eu lieu au Camp Nou. Malgré ce précédent douloureux, l’entraîneur Hansi Flick refuse de céder au pessimisme. Tout au long de la semaine, le technicien allemand a martelé son message et a affirmé qu’il croit fermement à la qualification : « on va continuer sur cette lancée, et j’espère qu’on pourra le prouver mardi. On ne voit pas le verre à moitié vide, on voit le bon côté des choses. On a eu des blessures, on s’en est remis… il faut savoir gérer ça. Ce qu’on a accompli jusqu’ici est fantastique. Maintenant, on veut aller loin en Ligue des Champions. » Pour y parvenir, le Barça devra réaliser un véritable exploit. Pourtant, ce lundi soir, le club catalan a décidé de porter plainte contre l’Atlético pour une drôle de raison.

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Hansi Flick saisit l’UEFA pour la pelouse du Metropolitano

En effet, la tension est montée d’un cran avant même l’entraînement officiel sur la pelouse madrilène ce lundi. Hansi Flick a personnellement fait part de son mécontentement au délégué de l’UEFA, le Danois Christian Kofoed. Des images captées par le média El Desmarque montrent le coach barcelonais pointant du doigt des zones spécifiques du terrain avec insistance. Le staff catalan s’est inquiété de la qualité de la surface, s’interrogeant sur une hauteur d’herbe excessive ou une pelouse volontairement laissée trop sèche pour ralentir les transmissions de balle rapides.

Selon le quotidien Marca, la plainte déposée par le Barça est bien réelle, poussant l’UEFA à rappeler que le protocole limite la hauteur du gazon à 3 centimètres. Si le Barça est habitué à une coupe plus rase (2,3 cm au Camp Nou), l’Atlético assure être parfaitement dans les règles et affirme que l’état du terrain est optimal, bien loin des problèmes rencontrés cet hiver. Pour les dirigeants madrilènes, la preuve de leur bonne foi réside dans le fait que l’UEFA a autorisé la tenue de l’entraînement, validant ainsi la conformité de la pelouse aux standards européens.