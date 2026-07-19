Coupe du Monde 2026, Argentine : Lionel Messi s’est complètement raté !

Triste soirée pour l’Argentine. Si la défaite de l’Albiceleste est logiquement incontestable au vu de ce qu’on a vu ce soir, avec une Espagne largement supérieure, elle laisse tout de même un goût amer à de nombreux fans de football. Et pour cause, c’était probablement le dernier match de Lionel Messi avec la sélection argentine, et il s’est conclu de la pire des manières pour La Pulga.

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La légende du FC Barcelone et de l’Albiceleste était d’ailleurs en larmes après la rencontre, puis lors de la cérémonie de remise des médailles, conscient que l’opportunité de remporter un titre avec son pays n’allait plus se représenter. Il était aussi, probablement, déçu par sa prestation. Il faut dire que le numéro 10 argentin a été particulièrement inoffensif ce soir.

L’Espagne l’a bien muselé

Crédité d’un triste 2,5/10 dans les notes du match de notre rédaction, le joueur de l’Inter Miami n’a pas réussi à faire de différences. Parfois dans l’axe, parfois à droite, il a été muselé par les Espagnols, qui non seulement ont privé les Argentins de ballon, mais qui ont aussi réussi à isoler Messi de ses partenaires, coupant les lignes de passes quand l’Albiceleste avait le ballon. Il a aussi perdu beaucoup de duels face aux Espagnols, battu physiquement et marqué à la culotte par des joueurs comme Marc Cucurella.

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Une finale cruelle pour Messi, qui avait réalisé un superbe Mondial et termine deuxième meilleur buteur du tournoi avec 8 réalisations, et qui n’est évidemment pas le responsable de la déroute des siens contre l’Espagne. Loin de là. Mais, forcément, c’était lui qui était attendu pour mener les siens à un quatrième sacre mondial. Le champion du monde 2022 quitte donc la sélection par la grande porte et par la petite porte à la fois. Reste aussi à voir s’il aura des chances, ou non, de remporter ce Ballon d’Or 2026…