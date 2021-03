Mercato : ça bouge déjà pour Alphonse Areola !

La suite après cette publicité

Un été 2021 chargé. C'est ce qui pourrait bien attendre Alphonse Areola, dont le calendrier pourrait bien être complet. Pourrait, car l'international tricolore n'est pas encore assuré de participer à l'Euro 2021 avec l'équipe de France. Alors que le capitaine Hugo Lloris (Tottenham) paraît indéboulonnable aux yeux de Didier Deschamps, Steve Mandanda (OM) et Mike Maignan (LOSC) semblent avoir une longueur d'avance sur lui. Malgré tout, le portier de 28 ans garde espoir, lui qui a été sélectionné avec ses trois autres compères lors de ce rassemblement du mois de mars, le dernier avant le championnat d'Europe.

L'occasion pour Areola de tenter de marquer des points aux yeux du staff des Bleus, lui qui se sait aussi observé en club. Après un prêt au Real Madrid l'année dernière, où il occupait le rôle de doublure de Thibaut Courtois, le PSG, qui comptait sur Navas et Rico, l'a envoyé en prêt à Fulham. Un choix sur lequel il est revenu récemment. «J'ai décidé de venir ici parce que je voulais vraiment jouer cette saison, car je n'avais pas joué l'année passée. C'était une grande expérience, mais je voulais jouer. Ma famille voulait venir, nous sommes heureux et si ma famille est heureuse, c'est la chose la plus importante pour moi, ça m'aide».

Un mercato d'été encore animé

Bien en dehors du terrain, le natif de Paris semble aussi prendre du plaisir sur le terrain dans la peau d'un numéro un. Toutes compétitions confondues, il a disputé 30 rencontres, dont 29 en Premier League. Le temps pour lui de réaliser 10 clean sheets et d'encaisser 38 buts. Mais les Cottagers, 18èmes, sont loin de posséder la pire défense du championnat. Des équipes comme Leeds et Crystal Palace (47 buts encaissés), ou encore Newcastle (48 buts), Sheffield (50 buts), Southampton (51 buts) et WBA (57 buts) affichent un bilan bien plus mauvais. Quoiqu'il en soit, Areola, correct dans l'ensemble après des débuts difficiles, tente d'apporter son expérience à Fulham.

Un club qu'il pourrait bien laisser à l'issue de la saison puisque son avenir sera encore au coeur des débats lors de cet été 2021. Et plusieurs options devraient s'offrir à lui. Sous contrat jusqu'en 2023, il ne devrait, a priori, pas retourner au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a ce qu'il faut et le gardien français, lui, n'envisage pas du tout une place de numéro deux. Malgré tout, il n'a pas exclu un retour au micro de Canal+ il y a quelques semaines. «Je suis parti, je reviens, je repars, c'est pour pouvoir mieux m'exprimer. Tant que je suis sous contrat, ce n'est pas fini, je suis là».

L'Italie comme point de chute ?

Un départ est malgré tout l'option numéro une. Fulham pourrait aussi avoir son mot à dire, alors qu'il est prêté avec option d'achat. Lors du Fulham Fix, le principal intéressé avait confié : «mon avenir ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mon objectif principal, c'est d'aider l'équipe. Après, ça dépendra de beaucoup de choses. Ça dépendra du PSG, du coach. Nous devons nous concentrer sur le maintien en Premier League et, ensuite, nous discuterons». Si le maintien des Cottagers est encore possible (18èmes, 26 points), le Frenchy pourrait malgré tout s'en aller.

En coulisses, son agent, Mino Raiola, s'active justement pour lui trouver un point de chute. Le Corriere dello Sport révèle ce vendredi que le représentant du champion du monde 2018 l'a proposé à l'AS Roma, qui est en quête d'un gardien pour remplacer Pau Lopez. Il figure donc parmi une liste élargie de spécialistes du poste. Areola pourrait également rebondir à l'AC Milan. Même si la priorité des Lombards est de prolonger Gianluigi Donnarumma, ce dossier traîne depuis plusieurs mois et des désaccords existent au niveau du salaire que souhaite le joueur représenté par...Raiola. La presse italienne annonce que le portier français est suivi par les Rossoneri, comme d'autres à l'image de Mike Maignan. L'avenir se joue maintenant pour Alphonse Areola.