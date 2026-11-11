Zinedine Zidane ne dit pas non à la Juventus

Alors que l’équipe de France s’apprête à retrouver l’Italie ce jeudi soir à San Siro, à l’occasion de la Ligue des Nations, Zinedine Zidane était présent en conférence de presse ce mercredi soir. Le sélectionneur des Bleus a notamment été interrogé par la presse italienne sur un éventuel retour à la Juventus, mais cette fois dans le costume d’entraîneur. Un club qu’il connaît particulièrement bien pour y avoir évolué durant cinq saisons, entre 1996 et 2001, disputant 212 rencontres et inscrivant 31 buts sous les couleurs bianconere.

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Et le technicien français n’a pas fermé la porte à cette possibilité : « un retour à la Juve un jour ? Pourquoi pas, si je continue d’entraîner. » Une réponse qui laisse donc la porte ouverte à des retrouvailles avec son ancien club, cette fois depuis le banc de touche. Dans cette même conférence de presse, Zinedine Zidane a également confirmé le forfait de Kylian Mbappé pour le choc face à l’Italie, une absence qui était pressentie depuis plusieurs jours.