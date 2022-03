Chelsea : Thomas Tuchel s'agace après de nouvelles questions sur la guerre en Ukraine

Chelsea se retrouve malgré lui confronté à une situation délicate. Son propriétaire Roman Abramovich a pris du recul sur le club anglais, lui qui est soupçonné d'être un proche du Kremlin et de participer aux négociations de paix qui ont débuté entre la Russie et l'Ukraine. On apprenait ce matin que deux des six administrateurs menaçaient de démissionner. Le club, les joueurs et l'entraîneur se retrouvent sur le devant de la scène alors qu'ils n'ont rien demandé. Forcément, ça agace Thomas Tuchel, dont le sang-froid a ses limites, surtout quand les questions sur le sujet se répètent. «Vous commencez toutes vos questions avec la même phrase. "On sait qu’il y a des choses plus importantes que le sport, mais avez-vous un commentaire ?". Mais vous m’interrogez sur la guerre. Combien de fois devrais-je le dire ? Bien sûr que c’est horrible. On ne peut rien dire d'autre. Je l’ai déjà dit, ça occupe toute l’actualité. Il y a plus important que le sport. Ça sera toujours le cas. Il y a plein de choses plus importantes. Ça peut nous perturber», reconnaît le technicien qui poursuit.

La suite après cette publicité

«On est inquiets mais on essaie de se focaliser sur le travail, sur notre passion. On est reconnaissants, privilégiés de pouvoir le faire. On essaie tous de le faire de la meilleure manière qu’il soit. On doit rester calme, penser à ce qu’on aime : le sport. Les joueurs ont le droit de penser au sport. Les fans aussi, on l’a vu contre Liverpool dimanche (en finale de League Cup). Tout le monde sait qu’il y a des choses plus importantes que le sport. La situation en Ukraine est plus importante que notre match de dimanche et pourtant le stade était plein.» Encore relancé en conférence de presse sur le sujet de la guerre et des conséquences pour les Blues, l'Allemand a fini par demander dégoupiller. «Ecoutez, arrêtez maintenant ! Je ne suis pas un politicien ! Sincèrement, arrêtez. Je vais répéter la même chose et ça me met mal à l’aise. Je n’ai jamais connu la guerre. Le simple fait d’en parler me met mal à l’aise car je suis un privilégié. Je suis ici dans un environnent en paix et je fais du mieux que je peux mais arrêtez de me poser la question. Je ne peux pas y répondre. »