Real Madrid : le point où ça risque de coincer pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

« Quand on sait ce que Zlatan a fait ici, c'est symbolique. Ce sont des standards élevés, on est dans un cercle très très fermé. J'arrive à l'égaler et s'il n'y a pas de gros problème, je pense que je vais le dépasser. Il reste Edi (Cavani, NDLR). On va voir comment ça va se passer. Mais bien sûr qu'être le meilleur buteur de l'histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus donc on va voir ce qu'il va se passer ». Les propos de Kylian Mbappé après le duel face à l'ASSE font parler...

Une façon d'ouvrir la porte à une signature de nouveau contrat à Paris ? Seul le principal concerné le sait, mais ces dernières semaines, l'hypothèse de le voir signer un nouveau bail avec son club actuel prend de plus en plus d'ampleur. De son côté, Marca explique que les Merengues restent optimistes, mais qu'il y a un point où ça pourrait se tendre sérieusement...

Les droits d'image au coeur des négociations

Il s'agit des droits d'image. Ainsi, le Real Madrid n'a pas l'habitude de partager plus de 50% des droits d'image avec les joueurs. Ceci signifie que le club empoche la moitié des revenus venant des différents contrats du joueur. Dans le cas Mbappé, comme ce fut le cas pour Cristiano Ronaldo, l'écurie de Florentino Pérez pourrait cependant céder.

Ce qui compenserait notamment les "pertes" du Bondynois, qui touchera un salaire inférieur en cas de signature à Madrid que celui qu'il toucherait en prolongeant avec Paris. Le clan Mbappé aurait notamment demandé un pourcentage des ventes du maillot aux Merengues, qui ont refusé. Les négociations autour de ces droits d'image s'annoncent donc décisives dans ce dossier. Affaire à suivre...