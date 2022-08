Manchester United accepte enfin le départ de Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Manchester United est perdu. En plus d'être mauvais sur le terrain, le club anglais doit gérer un mercato particulièrement désastreux. Depuis des mois, les Red Devils se plient en quatre pour signer Frenkie de Jong qui refuse catégoriquement de venir. Ils explorent d'autres pistes en parallèle dont celles menant à Casemiro (Real Madrid) et Adrien Rabiot (Juventus), qui ne fait pas rêver les supporters mancuniens. Dans tout ce marasme, les pensionnaires d'Old Trafford doivent gérer l'épineux dossier Cristiano Ronaldo.

Un cas qui divise le vestiaire

Le Portugais veut quitter MU afin de jouer la Ligue des Champions. Il ne l'a pas annoncé officiellement. Mais son attitude le trahit, lui qui a manqué la tournée estivale pour des raisons personnelles selon le club et qui a quitté le stade avant même la fin du match amical face au Rayo Vallecano. Hier, la presse anglaise indiquait d'ailleurs que la star lusitanienne avait été aperçue à plusieurs reprises en train de déjeuner seule au centre d'entrainement de Carrington. Ce qui illustre une certaine rupture avec son club, bien qu'une partie du vestiaire, notamment les jeunes, souhaite qu'il reste.

Mais d'autres éléments, eux, réclament son départ afin de libérer l'équipe et que le vestiaire ne soit plus pollué par ses envies d'ailleurs et son comportement. Au sein de la direction, le cas CR7 a également divisé puisque tout le monde n'était pas d'accord sur le fait de le vendre ou non. Pourtant, MU a longtemps été unanime en indiquant être contre un départ de l'attaquant de 37 ans. Mais depuis quelques jours, la tendance est en train de s'inverser. Erik ten Hag, consterné par l'attitude du joueur depuis son retour, est le premier à lui avoir ouvert la porte.

Un départ est envisagé par MU mais...

Une information dévoilée hier par The Athletic et confirmée aujourd'hui par The Telegraph qui en dit plus sur le sujet. Le média anglais indique que le coach néerlandais ne bloquera pas le départ du joueur. Il ne sera pas un obstacle explique le Telegraph, qui ajoute que Manchester United est aussi en train de céder. Les Mancuniens envisagent de l'autoriser à quitter le club s'il arrive à trouver un nouveau club et qu'il a une offre entre les mains. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, alors que son agent Jorge Mendes a tâté le terrain avec plusieurs clubs cet été (Chelsea, Atlético, PSG, Bayern Munich).

De quoi exaspérer les Anglais, qui ne comprennent pas pourquoi le clan CR7 crée toute cette agitation alors qu'il n'y a pas officiellement un club prêt à l'acheter. L'écurie anglaise pense d'ailleurs que l'objectif du joueur est d'obtenir une résiliation de contrat qui lui permettrait de devenir un agent libre et de signer ailleurs. Une option qui n'est pas envisagée par Man Utd, qui veut récupérer de l'argent. Bien que le Manchester Evening News annonce que Joel Glazer propriétaire du club, veut le garder, Cristiano Ronaldo est en train de gagner son bras de fer avec le club britannique. Mais le plus dur commence, à savoir trouver un club. Une mission taillée pour un Jorge Mendes qui doit activer son réseau pour sauver le soldat CR7.