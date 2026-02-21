La défense de l’OM commence sérieusement à inquiéter

Ce vendredi, l’OM n’a pas réussi à sortir de la crise sportive. Sur la pelouse de Brest et sous la bourrasque bretonne, les Marseillais ont été submergés et ont concédé une nouvelle défaite face à un SB29 clairement plus volontaire. Une terrible désillusion pour les Phocéens qui se sont ratés pour la première d’Habib Beye sur le banc marseillais. Symbole de cette défaite cruelle mais logique, la défense olympienne a passé une sale soirée dans le Finistère. Face à un Ludovic Ajorque omnipotent et auteur d’un doublé, Benjamin Pavard et Nayef Aguerd ont été en grande difficulté.

Alors que Leonardo Balerdi et Facundo Medina avaient été épinglés pour leur performance médiocre face au PSG, leurs deux autres compères de charnière centrale ont montré des signes inquiétants de fébrilité ce vendredi. Le pire a sûrement été l’international français qui, au-delà de sa saison compliquée alors qu’il était arrivé comme un taulier défensif, n’arrive pas à convaincre. Gratifié d’un 2 sans équivoque dans nos colonnes, l’ancien du Bayern Munich a été à la peine et a perdu tous ses duels face à Ajorque. De son côté, Aguerd n’a pas brillé dans les duels et a également été mauvais à la relance. Des prestations qui ont fortement agacé sur les réseaux sociaux où les deux hommes ont été vivement critiqués.

Beye défend sa défense

Malgré cela, ces derniers gardent la tête haute. Après la rencontre, le champion du monde 2018 a fait part de cette incompréhension naissante dans le vestiaire phocéen malgré le travail fourni : «on est très déçu, on est passé à côté de notre première mi-temps, on a eu du mieux en deuxième, il va falloir travailler deux fois plus, car quand on est l’OM, on ne peut pas faire ce genre de match. Cela fait plusieurs matches qu’on ne met pas assez d’intensité, pourtant on travaille. C’est bien beau de parler mais il faut travailler deux fois plus et rien lâcher. Je ne sais pas, on peut parler de mental, de physique, je ne sais pas, c’est une période compliquée, il ne faut rien lâcher, travailler, travailler et répondre présent contre Lyon.»

Malgré la grande fébrilité de ses défenseurs, Habib Beye, qui a fait le choix de ne pas utiliser Medina alors que Balerdi était suspendu, a tenu à défendre le bilan de son arrière-garde en conférence de presse : «je n’aime pas lorsqu’on stigmatise la défense parce qu’on prend deux situations de centre, qu’on doit être en capacité de gagner. C’est une notion de bloc-équipe. Il faut regarder ce qui peut être mieux pour ce groupe. Certains joueurs sont habitués à jouer dans d’autres systèmes. Cela peut aider à avoir plus de verticalité.» Malgré ces belles paroles, l’entraîneur sénégalais va vite devoir trouver des solutions aux lacunes défensives de sa nouvelle équipe.