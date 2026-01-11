Menu Rechercher
L’ancien ailier de l’OL Jeffinho prêté en Chine

Par Josué Cassé
Jeffinho sous les couleurs de l'OL @Maxppp

Drôle de trajectoire pour l’ancien Lyonnais, Jeffinho. Après un début de saison plus que chaotique (0 but en 10 matches), l’ailier brésilien a été prêté par Botafogo à Liaoning Tieren.

Promu en D1 chinoise pour la première fois de son histoire après avoir été champion de D2, Liaoning Tieren va désormais tenter de relancer le joueur de 26 ans, qui n’avait pas non plus marqué les esprits lors de son passage à l’Olympique Lyonnais (21 matches, 3 buts).

