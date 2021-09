PSG : Ander Herrera évoque son rôle au sein du vestiaire

Arrivé libre en provenance de Manchester United il y a maintenant deux ans, Ander Herrera (32 ans) a eu du mal à convaincre au sein du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. L’Espagnol, sous contrat jusqu’en 2024, qui réalise un bon début de saison, est revenu sur son rôle au sein du vestiaire, dans une interview publiée sur le site du club.

« J'essaye d'aider l'équipe au maximum, j'ai souvent dit que je suis un joueur d'équipe, je suis là pour aider mon coach, mes coéquipiers, pour faire en sorte que tout se passe le mieux et que nous ayons un groupe fort. Je dis aussi souvent qu'on ne peut pas faire une bonne saison avec seulement onze ou douze joueurs. Il est important que tout le groupe soit fort et uni, et prêt à répondre présent à chaque instant », a-t-il déclaré.