PSG : ça coince encore pour Keylor Navas...

Proche du Napoli où il pourrait poursuivre sa carrière, Keylor Navas est actuellement lancé dans des discussions avec le Paris Saint-Germain pour une résiliation de contrat comme nous vous l'avons révélé. Le portier costaricien espère offrir un nouveau tournant à sa carrière à moins de trois mois de la Coupe du monde 2022 où son pays est qualifié.

Néanmoins, le dossier est en train de se complexifier. Selon nos informations, la résiliation de contrat qui convient à Keylor Navas et au Napoli plaît moins au Paris Saint-Germain. Le club francilien n'est pas vraiment partant pour cette option et privilégie toujours un transfert ou un prêt. À un peu plus de 48h de la fin du mercato, la situation devient urgente.