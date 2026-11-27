Pas question de se précipiter sur le marché des transferts. Interrogé, une nouvelle fois, sur la possibilité de recruter pour pallier les absences de ses deux éléments offensifs, Luis Enrique n’a pas fermé la porte à un renfort hivernal, tout en rappelant que les discussions n’avaient pas évolué. «On reste ouvert quand le mercato est ouvert pour améliorer notre équipe, mais ce n’est pas facile», a-t-il reconnu ce vendredi en conférence de presse. En attendant, le staff parisien travaille sur différentes configurations pour maintenir un équilibre collectif. Sur les côtés, plusieurs alternatives existent déjà au sein de l’effectif. Nuno Mendes a notamment déjà occupé un rôle d’ailier, tandis qu’Achraf Hakimi évolue régulièrement dans des positions très offensives. Et pour l’entraîneur espagnol, les solutions ne manquent pas : «nous sommes un staff qui cherche à trouver des choses. Peut-être que tu as des doutes, mais nous savons que les joueurs peuvent gérer ça».

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Vous l’aurez compris, Luis Enrique considère que ses joueurs ont les qualités nécessaires pour s’adapter aux exigences de plusieurs postes et l’ancien sélectionneur de la Roja a profité de ce point presse pour le rappeler. «La polyvalence ? Ce n’est pas moi, c’est la capacité de mes joueurs, tu dois d’adapter, tu dois penser à ce qui est mieux pour l’équipe en premier lieu et mes joueurs savent le faire. Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu, Hakimi, Beraldo… ils jouent partout, il n’y a pas de problème. Même Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche, Vitinha qui était ailier ou 2e attaquant la première année… Il faut être ouvert, le football moderne change et pendant un match c’est plus facile pour nous de gérer les difficultés car mes joueurs savent jouer partout», a ainsi rappelé le coach de 56 ans avant d’en dire plus sur ses méthodes.

La polyvalence pourrait être la recrue du PSG

«Il faut avoir la mentalité et chercher à transmettre aux joueurs qu’ils peuvent jouer à cette position. Je te donne l’exemple d’Akliouche. On sait que c’est un ailier mais on sait qu’il peut jouer au milieu car il est bon sous pression, il peut jouer en une ou deux touches. On ouvre la porte aux joueurs pour qu’ils pensent qu’ils peuvent jouer à d’autres positions». Une philosophie qui permet, aujourd’hui, au PSG de multiplier les options sans nécessairement modifier son effectif. Privé de Doué et Kvaratskhelia pendant plusieurs mois, Luis Enrique a donc finalement préféré insister sur le potentiel de son groupe actuel plutôt que d’axer sa réflexion sur de possibles arrivées lors du prochain mercato.

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L’occasion également pour l’architecte des Rouge et Bleu de rappeler le travail réalisé en coulisses par son staff. «Si vous comparez avec les équipes anglaises, nous avons un staff réduit. On pense que c’est mieux d’avoir moins de personnes mais de partager et de valoriser tout ce que nous faisons. Chacun a son propre chemin pour être performant. Nous cherchons à trouver des choses qui marchent pour l’avenir sur plusieurs situations de jeu». Convaincu de pouvoir compter sur une équipe de travail de grande qualité, il a conclu en rappelant qu’il fallait constamment se renouveler : «l’année dernière ne sert à rien, il faut penser de manière différente. J’ai un staff de très haut niveau». Un message clair : malgré les absences de Doué et Kvaratskhelia, le technicien espagnol entend avant tout s’appuyer sur les ressources déjà présentes dans son vestiaire. Un défi de taille mais une position clairement assumée.