Paris FC : le show lunaire d’Antoine Kombouaré après le nul à Lyon !

Le Paris FC peut nourrir des regrets. Tout proche de réaliser un gros coup au Groupama Stadium, ce dimanche soir en clôture de la 25e journée de Ligue 1, le club francilien a finalement concédé le match nul (1-1) dans le temps additionnel après un penalty transformé par Corentin Tolisso. Un scénario frustrant pour Pierre Lees-Melou et ses partenaires, à l’heure où le PFC reste bloqué à la 13e place. Présent au micro de L1+ après ce match, Antoine Kombouaré, nouvel entraîneur du club de la capitale, a fait le show.

Kombouaré fier de ses joueurs…

Questionné sur la physionomie de cette partie, l’ancien technicien du PSG a tout d’abord souhaité féliciter ses hommes. «Je veux parler de performance collective ce soir, il y a des joueurs qui sortent du lot mais grâce à une énorme performance collective. On a été un peu en difficulté en première mi-temps mais j’ai beaucoup aimé la deuxième. On a joué pour se créer des occasions, on est pas loin de ce deuxième but qui aurait tué le match, j’ai été fier de ce que j’ai vu. C’est très dur de sortir quelqu’un du lot car tout le monde a fait un grand match et je pense que Trapp a passé une soirée assez tranquille malgré un bloc bas».

Oui mais voilà, réputé pour sa gouaille légendaire, le Kanak ne s’est pas arrêté en si bon chemin. «J’adore la compétition et je cherche à donner ça à mes joueurs, marquer des buts et faire soulever un stade. On était pas loin de créer l’exploit, je suis fier de ça. On doit encore améliorer des choses, notamment sur les pertes de balle. J’espère maintenant un grand match contre Strasbourg. J’attends déjà mes joueurs au tournant dimanche prochain», a ainsi prévenu le tacticien de 62 ans avant d’offrir une sortie pour le moins surprenante au sujet de Moses Simon.

… mais toujours aussi exigeant !

«Moses Simon ? Si tu es un grand joueur, tu dois répéter les mêmes performances, ce qu’il a fait avant c’est indigne. Je suis content de le retrouver à ce niveau, c’est bien ce qu’il fait mais j’en attends toujours plus de lui, il faut maintenant répéter ces performances sur la durée». Un sacré tacle symbolisant l’exigence de Kombouaré, dont les méthodes militaires ne cessent de faire parler ces dernières heures. Lancé, le nouveau coach du PFC a d’ailleurs conclu son intervention avec un discours pour le moins musclé.

«Quand un entraineur part, c’est quelque chose de très grave, il faut mettre les joueurs devant leurs responsabilités, tous les joueurs sont responsables, ce n’est pas le copain à côté. On a fait des entretiens avec les joueurs et j’attends désormais qu’ils soient performants sur le terrain. J’attends toujours plus de mes joueurs, l’exigence c’est tous les jours, à l’entraînement mais aussi pendant les matches. On doit être des compétiteurs. J’attends de retrouver ça chez ces joueurs qui, soi-disant, ont des qualités. Si on ne tire pas les oreilles à ces gamins, ils nous marchent dessus, il faut faire attention». On vous a dit, méthodes militaires…