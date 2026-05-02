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Ligue 1

La Ligue 2 chambre déjà le FC Metz

Par Tom Courel
1 min.
Stade Saint-Symphorien @Maxppp

C’est officiel pour le FC Metz. Le dernier du classement de Ligue 1 a chuté contre l’AS Monaco ce samedi (1-2) et se retrouve donc relégué. Une fin de saison délicate pour les coéquipiers de Gauthier Hein qui auront essayé de gratter des points jusqu’au bout de la saison. Par ailleurs, le compte X de la Ligue 2 a publié un message assez marrant suite à la relégation des Messins en deuxième division.

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Ligue 2 BKT
Re @FCMetz ! 👋

(On a hâte de vous redonner le sourire)
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« Re Metz, on a hâte de vous redonner le sourire », peut-on lire, dans un tweet assez comique. Le club lorrain, qui n’a pas trouvé chaussure à son pied durant cet exercice, fera donc son retour dans la division inférieure en août prochain. Une déception d’un côté, mais un soulagement de l’autre, puisque c’est un championnat que la formation connaît bien ces dernières saisons. L’été s’annonce donc bouillant.

Pub. le - MAJ le
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