Liverpool : les mots forts d’Arne Slot pour Roberto De Zerbi

Il n’y a finalement pas eu de match. Alors que les supporters marseillais rêvaient d’une soirée folle, cette dernière a tourné à la démonstration. Plus solide, plus technique, plus fort, Liverpool a logiquement pris le meilleur face aux Marseillais (3-0). Présent en conférence de presse après ce résultat positif, Arne Slot ne cachait pas sa joie. L’occasion également de complimenter son homologue marseillais…

La suite après cette publicité

«Il y a toujours des petits détails en cours de match. Ils se sont ajustés par rapport à notre approche, car on savait qu’ils veulent pousser la balle vers l’avant en partant de leur ligne défensive. C’est pour cela, aussi, que De Zerbi est un bon coach. Il sait s’adapter en fonction du plan adverse. Quand il y a un bloc très bas, cela n’a rien à voir avec la tactique», indiquait le Batave au sujet de RDZ. L’intéressé appréciera.