Ange Postecoglou viré par Nottingham Forest !

L’ère Postecoglou prend déjà fin à Nottingham Forest. Nommé à la tête des Reds par Evangelos Marinakis, le 9 septembre dernier, Ange Postecoglou a été démis de ses fonctions d’entraîneur, ce samedi. Un renvoi qui intervient après le nouveau revers subi par Forest, en Premier League, contre Chelsea (0-3). Une défaite qui place actuellement Nottingham à la 17e place du classement, avec un point d’avance provisoirement sur le premier relégable, Burnley.

«Le Nottingham Forest Football Club peut confirmer qu’après une série de résultats et de performances décevants, Ange Postecoglou a été démis de ses fonctions d’entraîneur principal avec effet immédiat. Le Club ne fera aucun commentaire supplémentaire pour le moment», a communiqué le club anglais, dans la foulée de cette 5ᵉ défaite en huit journées de championnat cette saison.

Renvoyé après 39 jours à Nottingham

Licencié de Tottenham cet été après avoir mené le club vers la victoire finale en Europa League, Postecoglou n’avait pas tardé à retrouver un banc. Ses bonnes relations avec Marinakis, propriétaire de Nottingham Forest, lui avaient valu le poste sur le banc des Reds après l’éviction de Nuno Espirito Santo. Mais son aventure a rapidement tourné au cauchemar. En effet, l’entraîneur grec de 60 ans n’a pas remporté la moindre rencontre sur les 8 matchs qu’il a dirigés à Nottingham, toutes compétitions confondues.

Défait par Arsenal, Sunderland, Newcastle et, maintenant, Chelsea en Premier League, Forest a aussi été éliminé au 3ᵉ tour de la Carabao Cup par Swansea (3-2) et a été battu en Europa League par Midtjylland (2-3). En championnat, Ange Postecoglou est devenu le premier manager de l’histoire de Forest à ne pas gagner ses six premiers matchs… depuis 100 ans. Resté seulement 39 jours, il devient également l’entraîneur à être resté le moins longtemps sur un banc de Premier League, au cours d’une même saison. Désormais, Forest va devoir nommer son troisième entraîneur de la saison.